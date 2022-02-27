Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) совместно со специалистами компании IBM на основе технологий искусственного интеллекта разработали систему, которая может прогнозировать результаты различных вариантов лечения болезни. Об этом сообщает пресс-служба MIT, подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of Machine Learning Research.

Нейросеть (сс) ColiN00B

Разработанная специалистами система получила название G-Net. На основе данных об исходном состоянии здоровья пациента она позволяет прогнозировать результаты применения различных схем лечения.

Система была проверена с помощью модели сердечно-сосудистой системы человека, управляющей 28 переменными, характеризующими текущее состояние системы. Исследователи смоделировали схемы лечения нескольких тысяч пациентов и использовали их для проверки модели.

Научный сотрудник MIT Ли-Вэй Леман рассказал, что конечной целью является разработка методов машинного обучения, которые позволят медикам исследовать различные сценарии лечения на основе обобщения данных о предыдущих курсах лечения и истории пациента. Он отметил, что учёным ещё предстоит провести большую работу над системой G-Net перед тем, как её можно будет использовать для выбора схем лечения реальных пациентов.