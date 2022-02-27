27 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 19:12 — REGNUM Реконструкция железнодорожной станции Балашиха Московской области до сих пор аукается жителям микрорайона.

Железнодорожная станция Балашиха. Вокзал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тема удобного пешеходного перехода остается насущной. Новый воздушный переход был открыт 25 ноября 2021 года. В начале 2022 года его оборудовали не лифтами, а подъемниками, механизм которых напоминает оборудование для подъема грузов.

Воздушный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воздушный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Воздушный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемник воздушного перехода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кнопку этажа нужно держать не отпуская чтобы движение продолжалось Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свет в шахте лифта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено всего три подъемника, один из которых не работает, у второго дверь открывается наполовину, а кабинку немного трясет. Предназначена кабинка для перевоза веса до 410 килограмм, но рекомендуется дежурными не нагружать ее более половины веса, так как были случаи перегруза и кабинка застревала. Мама с близнецами в коляске по размеру в кабинку уже не войдет. Аналогично велосипедистка с ребенком не поместиться по габаритам соответственно.

Подъемник воздушного перехода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На дверке подъемника инструкции по пользованию и безопасности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемник воздушного перехода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемник воздушного перехода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемник воздушного перехода с выходом на островную платформу не работает Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воздушный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемник воздушного перехода с выходом на островную платформу не работает Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Воздушный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Местные жители в очередной раз обратились к Администрации города, чтобы решить вопрос удобного перехода из жилого микрорайона через железную дорогу к парку и автобусной остановке по дороге к центру города. У перехода и кабинки с лифтом установили домик, где дежурит контролер, а так же дежурит диспетчер, который наблюдает за безопасностью по мониторам.

Контролер дежурит у нового подъемника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вопрос рассматривал на совещании губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Хорошо. Делайте все по уму, по совести. Если (нужно) тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», — отметил Андрей Воробьёв.

Ходить по железнодорожным путям запрещено Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Железнодорожная станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воздушный переход через железную дорогу у станции Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проход запрещен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Проход запрещен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Железнодорожная станция Балашиха. Вокзал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На вопрос по ремонту подъемников и срокам выполнения работ с установкой лифтов зампред областного правительства Анна Кротова ответила, что РЖД отладят работу подъемников до конца февраля и заменят подъемники на лифты до декабря 2022 года.