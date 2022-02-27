Миллеровский район, Ростовская область, , 15:26 — REGNUM Обстановка в Миллеровском районе Ростовской области спокойная, сообщают местные власти 27 февраля, опровергая информацию о введении в муниципальном образовании военного положения.

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«По информации администрации Миллеровского района, обстановка в городе Миллерово и районе спокойная. [Распространяемые в мессенджерах] текстовые и голосовые сообщения являются фейками и не имеют ничего общего с действительностью», — уточнили в пресс-центре Ростовской области

Власти просят жителей Дона не доверять фейкам и сохранять спокойствие.

Напомним, что Миллеровский район на западе граничит с ЛНР.