Чита, , 15:09 — REGNUM В Забайкальском крае, где в последнюю неделюфевраля было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%, не стали отменять марочный режим. Подробности со ссылкой на слова главы управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы 27 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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«Хотя уровень заболеваемости остается достаточно высоким, мы фиксируем устойчивое его снижение. Поскольку абсолютное число заболевших — большое, то по-прежнему в Забайкалье в неделю фиксируется порядка 500 случаев пневмоний. Цифры, конечно, не радуют», — сказала Светлана Лапа.

Главный санитарный врач края посоветовала выполнять принятый алгоритм действий при недомогании — не заниматься самолечением, оставаться дома, вызвать врача.

«Сейчас идет колоссальная нагрузка на амбулаторную сеть, нужно получить рекомендации врача по лечению. Бытует такое мнение, что раз омикрон, то все просто. Нет, не все легко и просто», — уточнила она.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, иммунная прослойка становится сейчас все больше и больше.

«Но, к сожалению, не за счет прививок, а за счет того, что население переболело в большом количестве, поэтому проверка QR-кодов не несет сдерживающей заболеваемость функции. Мы сейчас изучаем возможность переходить к таким точечным мерам, но обязательными и основополагающими остаются масочный режим при посещении мест массового скопления людей, дезинфекционные мероприятия на всех объектах массового пребывания людей и вакцинация. Отмена QR-кодов не отменяет масочный режим, при этом надо помнить, что маска должна защищать органы дыхания — то есть это рот и нос, а не подбородок», — отметила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 27 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 143 591 (+1557 за минувшие сутки). Это на 58 меньше, чем сутками ранее.

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