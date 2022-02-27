Москва, 27 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Телемост с участием руководства Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) запланирован на 28 февраля. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Laspace.ru Схема космического комплекса «ЭкзоМарс»

Глава Роскосмоса рассказал, что темой переговоров станут санкции, которые Евросоюз вводит в отношении предприятий Роскосмоса. Также будет обсуждаться судьба российско-европейской миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс».

Евросоюз объявил о введении санкций в отношении российских предприятий космической отрасли после начала специальной операции России по защите Донбасса. В ответ Роскосмос приостановил сотрудничество с ЕКА по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс» запланирован на осень 2022 года. В состав миссии входят перелётный и десантный модули, российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».