Минск, , 15:04 — REGNUM Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о том, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Телефонный разговор Лукашенко и Зеленского действительно состоялся, подтвердила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.

Позднее украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров в Минске, выбрав Варшаву, а потом «ушла со связи».

По словам Пескова, Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 27 февраля.