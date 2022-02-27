Донецк, 27 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреливают Донецк, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Донецк снова под огнем украинских карателей. В 14:25 начался обстрел пгт Александровки», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено 5 мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительство республики в СЦКК.

По данным разведки ДНР, ВСУ перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 «Град» из Краматорска в Артемовск.