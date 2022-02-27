Калуга, 27 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Террористический акт, который готовился на территории Калужской области по указанию боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Об этом 27 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе этих мероприятий был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, который вел подготовку указанного теракта по указанию боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса.