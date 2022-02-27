Берлин, 27 февраля 2022, 14:37 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага, назвал одним из приоритетов политики вокруг Украины стремление не допустить перехода боевых действий на другие государства.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Bundesregierung/Kugler

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«Нашим третьим большим вызовом является не допустить, чтобы… (боевые действия — прим.) перетекли на другие страны. Это значит, без всяких «когда» и «если» мы привержены нашему обязательству защищать союзников», — заявил он.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.