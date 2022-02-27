Берлин, , 14:37 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага, назвал одним из приоритетов политики вокруг Украины стремление не допустить перехода боевых действий на другие государства.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

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«Нашим третьим большим вызовом является не допустить, чтобы… (боевые действия — прим.) перетекли на другие страны. Это значит, без всяких «когда» и «если» мы привержены нашему обязательству защищать союзников», — заявил он.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.