Москва, 27 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке РФ Татьяне Догилевой в связи с днём рожденья. Телеграмма опубликована 27 февраля на сайте президента России.

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Путин напомнил, что Догилева создала целую галерею разноплановых и запоминающихся работ. Он пожелал артистке здоровья и новых успехов.

«Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали Вам признание и искреннюю любовь зрителей», — подчеркнул президент.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года, окончила ГИТИС в 1978 году. Догилева играла в Московском театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. В 1998 году дебютировала как режиссёр со спектаклем «Лунный свет, медовый месяц».

Артистка совмещает театральную деятельность с работой в кино и на телевидение. Догилева получила всесоюзную известность благодаря работам в фильмах «Покровские ворота», «Вокзал на двоих», «Забытая мелодия для флейты» и других картинах и сериалах.