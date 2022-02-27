Москва, 27 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Уголовная ответственность полагается при оказании финансовой помощи иностранному государству, которая вредит безопасности России. Об этом 27 февраля напоминает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

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В пресс-службе напомнили, что в настоящее время Вооруженные силы России проводят специальную операцию по защите республик Донбасса.

«Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

При этом также указывается, что по данной статье максимальным наказанием является до 20 лет лишения свободы.

Также отмечается, что Генпрокуратура России даст правовую оценку по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, которая направлена против безопасности нашей страны.

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