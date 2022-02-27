Минск, , 14:20 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? … И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, — без ядерного оружия.

«Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму — так они уже не украинские», — добавил Лукашенко.

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