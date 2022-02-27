Красноярск, 27 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Жителям Красноярска посоветовали брать с собой наличные при поездке в общественном транспорте. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

Как отмечается, при оплате проезда картами с использованием сервисов ApplePay, GooglePay ряда банков, попавших под западные санкции, могут возникать технические проблемы.

«В связи с этим не используйте ApplePay и GooglePay. Возьмите, на всякий случай, с собой наличные, если собираетесь поехать на автобусе», — отметили в мэрии, рекомендовав горожанам не использовать сервисы Apple и Google.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в России нормально работают карты всех платёжных систем. Лишь у пяти банков появились ограничения в ApplePay и GooglePay.

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