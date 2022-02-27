Москва, , 14:03 — REGNUM Сбербанк на 26 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме, говорится в официальном сообщении кредитной организации.

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Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также без сбоев работает собственная платежная система банка SberPay, в том числе NFC, сервисы «Плати QR» и «Оплата взглядом».

Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов.