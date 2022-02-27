Пекин, , 14:00 — REGNUM Американская компания Tesla рассчитывает в ближайшее время начать строительство нового завода по производству электромобилей в Шанхае. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Tesla Bill Dickinson

По данным агентства, строительство нового завода Tesla в Китае может начаться уже в марте 2022 года. Новый завод будет расположен в Шанхае — рядом с уже действующим предприятием Tesla.

Ожидается, что после полного ввода нового предприятия в эксплуатацию производственные мощности Tesla в Китае будут доведены до 2 млн электромобилей в год. В этом случае Tesla объёмов производства ведущих мировых автопроизводителей на крупнейшем рынке мира.

Для сравнения, японская компания Toyota Motor в 2021 году произвела в Китае 1,6 млн автомобилей. Американский производитель General Motors совместно с китайским партнёром SAIC Motor выпустил в Китае в прошлом году 1,4 млн авто.

Завод в Шанхае стал первой площадкой по производству электромобилей Tesla за пределами США. Американская компания начала строительства предприятия в декабре 2018 года, первые собранные на этом заводе автомобили были поставлены клиентам уже в декабре 2019 года.

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