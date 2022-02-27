27 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл заключительный контрольный матч перед стартом плей-офф. Петербургский СКА обыграл нижегородский «Торпедо» со счётом 2:1.

Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Старший тренер Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук и игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Захар Бардаков и игроки команды «Торпедо» Михаил Орлов и Кенни Агостино Дарья Драй © ИА REGNUM

Открыл счёт на 52-й минуте нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. На 60-й минуте нижегородцы сравняли счёт, шайбу в ворота хозяев льда отправил Николай Демидов. На второй минуте овертайма победную шайбу для армейцев забил Никита Гусев.

Игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Мэт Робинсон Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Марк Марин и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Торпедо» Николай Демидов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Торпедо» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Кенни Агостино и игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Артем Михеев и игрок команды СКА Степан Фальковский Дарья Драй © ИА REGNUM

Старший тренер Валерий Брагин с игроками СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Артур Тянулин и игроки команды СКА Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин Дарья Драй © ИА REGNUM

Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 Кемппайнен (Робинсон, Кузьменко), 51:23

1:0 Демидов (Гончарук), 59:17

2:1 Гусев, 61:30

Статистика матча:

Броски: 65−43

Броски в створ: 36−18

Вбрасывания: 21−19

Блокированные броски: 13−12

Силовые приемы: 7−5

Штраф: 6−10

Вратари: Юханссон — Мурыгин