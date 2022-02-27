Санкт-Петербург,
27 февраля 2022, 14:16 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл заключительный контрольный матч перед стартом плей-офф. Петербургский СКА обыграл нижегородский «Торпедо» со счётом 2:1.
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Старший тренер Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игроки команды «Торпедо» Михаил Орлов и Кенни Агостино
Дарья Драй © ИА REGNUM
Открыл счёт на 52-й минуте нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. На 60-й минуте нижегородцы сравняли счёт, шайбу в ворота хозяев льда отправил Николай Демидов. На второй минуте овертайма победную шайбу для армейцев забил Никита Гусев.
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Марк Марин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Торпедо» Николай Демидов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Торпедо» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Кенни Агостино и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Артем Михеев и игрок команды СКА Степан Фальковский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Старший тренер Валерий Брагин с игроками СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Артур Тянулин и игроки команды СКА Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Кемппайнен (Робинсон, Кузьменко), 51:23
1:0 Демидов (Гончарук), 59:17
2:1 Гусев, 61:30
Статистика матча:
Броски: 65−43
Броски в створ: 36−18
Вбрасывания: 21−19
Блокированные броски: 13−12
Силовые приемы: 7−5
Штраф: 6−10
Вратари: Юханссон — Мурыгин