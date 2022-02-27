Хакеры взломали сайт газеты кемеровской администрации
Кемерово, 27 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Сайт газеты мэрии Кемерова взломали хакеры. Об этом говорится в официальном заявлении городской администрации.
Christopher Schirner
Хакер
«Сайт газеты «Кемерово» испытывает проблемы из-за хакеров. Сейчас технические специалисты работают над решением вопроса», — говорится в сообщении.
По данным корреспондента ИА REGNUM, ресурс в настоящее время недоступен.
Оперативная информация от пресс-службы мэрии Кемерова пока размещается в официальном телеграм-канале.