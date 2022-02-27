Кызыл, , 13:40 — REGNUM В Туве правоохранители изъяли из незаконного оборота более 14 тонн пивной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, всё началось 22 февраля с остановки ВАЗ-21 150 на трассе Р-257.

Изъятая у предпринимателя в Кызыле пивная продукция МВД Тувы

В машине сотрудники ДПС нашли 60 бутылок пива без документов. В ходе проверки по этому факту полицейские проверили склад магазина в городе Кызыл.

«В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном помещении обнаружена пивная продукция с различными торговыми наименованиями в количестве 10 968 бутылок», — отметили в ведомстве.

Всего из незаконного обороты изъято свыше 14 тонн продукции. В действиях 25-летнего хозяина магазина усматриваются признаки нарушения закона об оборота алкогольной продукции. Материалы проверки будут направлены в соответствующие органы.

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