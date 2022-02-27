Прага, , 13:40 — REGNUM Мужская сборная Чехии по футболу отказалась играть с национальной командой России в возможном стыковом матче отбора на чемпионат мира 2022 года (ЧМ-2022), который пройдет в Катаре. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба футбольной ассоциации Чехии (FACR).

Флаг Чехии

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Уточняется, что исполком FACR единогласно принял решение о том, что чешская национальная команда не будет участвовать в стыковых матчах отбора на мировое первенство по футболу нынешнего года со сборной России.

При этом ранее от матчей с участием российской национальной команды также отказались сборные Польши и Швеции.

Отметим, сборная России по футболу должна была в конце марта сыграть стыковой матч отбора на чемпионат мира 2022 года с командой Польши и победитель этой встречи должен был в финале стыковых матчей отбора сыграть с командой Чехии или Швеции.