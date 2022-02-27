Кемерово, , 13:41 — REGNUM Власти Кемерова напомнили горожанам, как можно оплатить проезд в общественном транспорте, если возникнут сбои при использовании сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Транспортные и банковские карты в Кемерове продолжают работать стабильно, — приводит комментарий администрации города сайт Vashgorod.ru. — И если при использовании сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay возникнут технические сбои, вместо гаджетов оплатить проезд можно пластиковой картой — банковской или транспортной».

По официальным данным, сейчас у горожан на руках более 170 тысяч транспортных карт всех видов.