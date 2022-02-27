Пермь, , 13:33 — REGNUM Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали технологию, позволяющую повысить эффективность использования оборудования для обработки биметаллических материалов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, статья с описанием исследования опубликована в научном журнале Materials.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет NoGo

Биметаллические материалы — сплавы, состоящие из двух или более металлов — используются в нефтегазовой, авиационной и других отраслях промышленности. Изделия из таких материалов обладают уникальными свойствами, но являются дорогими в производстве из-за высокого риска брака и быстрого износа оборудования.

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета под руководством заведующего кафедрой «Инновационные технологии машиностроения» Тимура Абляза разработали математическую модель, которая позволяет определить оптимальные условия для изготовления различных биметаллов.

Авторы исследования проверили эту модель с помощью серии экспериментов по обработке материалов со стальной основой и медным покрытием. Эксперименты показали, что точный подбор режимов работы инструмента с помощью математической модели позволяет предотвратить его разрушение и обеспечить высокую производительность обработки.