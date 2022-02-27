Омск, , 13:29 — REGNUM В Омской области зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 3852.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 190 490. За прошедшие сутки выявлено 1005 новых носителей. В ковидные стационары при этом госпитализировано 66 больных.

Выздоровели от COVID-19, по данным на 27 февраля, 173 507 жителей области, в том числе 2010 за сутки. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 66,4% — вакцинировано более 1129 тыс. человек.