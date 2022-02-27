Новосибирск, 27 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Новосибирске в настоящее время часы обратного отсчета до старта Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023 работают. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Правительство Новосибирской области В Новосибирске дан старт обратному отсчёту времени до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой

«Сотрудниками исполнительной дирекции и министерства физической культуры и спорта был осуществлён выезд и проверка работы часов. Часы находятся в рабочем состоянии, показывают правильное время до старта молодежного чемпионата мира, — говорится в официальном сообщении. — Кратковременные перебои в работе экрана часов, возможно, связаны с тем, что электропитание устройства организовано по временной схеме из-за изменения места установки конструкции в связи с размещением в центре сквера новогодней ёлки».

Напомним, что ранее в Новосибирске был установлен объект «Часы — обратный отсчёт», посвящённый году до старта Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду. Часы установили на площади Ленина.