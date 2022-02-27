Чита, , 13:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 143 591 (+1557 за минувшие сутки). Это на 58 меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 116 610 пациентов (+1127 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2485 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 156 (-2 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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