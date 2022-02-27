Минск, 27 февраля 2022, 13:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кризис на Украине «цветочками».
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Он добавил, что если ситуация не изменится, то «вырастут ягодки»
По словам Лукашенко, Владимиру Зеленскому не удастся спрятаться от происходящего в бункере:
«Ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины.