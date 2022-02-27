Минск, , 13:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кризис на Украине «цветочками».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он добавил, что если ситуация не изменится, то «вырастут ягодки»

По словам Лукашенко, Владимиру Зеленскому не удастся спрятаться от происходящего в бункере:

«Ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины.