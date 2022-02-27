Москва, , 13:17 — REGNUM На Украине утвердился нацистский режим, а хороший нацист — это мёртвый нацист. Так считает доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, профессор MГУ, член Научного Совета Российского военно исторического общества (РВИО) Сергей Черняховский. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM недавнее заявление почетных членов РВИО и его актива по ситуации на Украине, он также пояснил:

Преступления нацистов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я поддержал это обращение, потому что оно по сути своей отвечает тому, что я думаю. Но лично для меня оно такое — избыточно — умиротворяющее, я бы писал жестче. Я бы говорил прямо о том, что утвердился на Украине нацистский режим, что хороший нацист — это мёртвый нацист, и что нацисты должны быть уничтожены в любом случае. О том, что война на Донбассе ведется не между русскими и украинцами, а между фашистами и антифашистами, и о том, что я сожалею, что это происходит только сейчас. Легче и проще было бы (и с меньшими потерями) это сделать еще 8 лет назад.

Но тут в заявлении могут быть разные обстоятельства. Первое — это естественное определение своей позиции. Я не однократно в тех или иных статьях об этом писал: это не новая война, и не начало войны, это действия по прекращению войны и по обеспечению мира. Что, собственно, действительно не первый раз приходится делать России. Точно также обозначена абсолютно правильная и важная позиция — нет вражды между российским и украинским народами.

Я сам этнический украинец. С моей точки зрения, в основе своей мы все — советские люди. Конечно, исходная причина всех этих событий — не только провокационные действия Запада, но и раздел советского Союза, о чем к сожалению, недостаточно говорится. Как недостаточно говорится про то поколение политиков, которое имело отношение и было причастно к процессам, так называемый, «перестройки» — все эти люди, так называемой, демократической платформы России — окружение Горбачёва, Ельцина — всё это преступники. Поэтому получилось такое заявление. Об этом нужно было сказать, учитывая, что часть людей, причисляющая себя к интеллигенции, заняла откровенно власовскую позицию, пытаюсь осудить освободительные действия Российской Федерации на территории Украины. Тоже слишком мягко российское общество поступает по отношению к ним, на мой взгляд.

Ну, а целом, в заявлении говорится о том, что по сути дела речь идет не о подчинении Украины, а о совместном спасении её, что всё это будет восстановлено — я имею ввиду — инфраструктура. Отстроены города. Я например, верю в нормальное, адекватное будущее Украины, которую никто не собирается и не должен подчинять. Вижу её, как независимое государство — в идеале — в едином составе союзного государства с Россией и Белоруссией и с теми республиками Советского Союза в прошлом, которые пожелают такой формы объединения и воссоединения.

В этом заявлении я не вижу ничего чрезвычайного. Дело даже не в необходимости, как таковой. Это просто естественная гражданская и просто чисто человеческая позиция: «На Украине — нацистская диктатура, она должна быть уничтожена. Нацист должен быть уничтожен».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Российское военно-историческое общество выступило с заявлением, в котором напомнило, что «Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает» и что «Совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится».

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