Москва, , 13:16 — REGNUM Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Как уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Военная операция на Украине на период переговоров в Белоруссии приостанавливаться не будет. Киев об этом предупрежден», — отметил он.

Песков добавил, что российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00 мск, заявил Мединский.

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