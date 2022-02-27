Новосибирск, , 13:16 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка — за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Преступность

Установлено, что 24 февраля 2022 года в Сузунском районе подросток, не захотев пройти в служебный автомобиль для дальнейших разбирательств, нанёс полицейскому множественные удары руками и ногами по голове. Его остановили находящиеся рядом сотрудники полиции.

Сейчас подростку предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.