Минск, 27 февраля 2022, 13:10 — REGNUM Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.
«Да, состоялся», — сказал он во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.
По состоянию на 12:00, явка граждан на участки для голосования превысила 50% — составила 52,85%.
Ранее сообщалось, что проект конституции будет принят, если за него проголосует большинство граждан, внесенных в списки для голосования.
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