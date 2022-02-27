Минск, 27 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.

(сс) Zscout370 Конституция Белоруссии

«Да, состоялся», — сказал он во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.

По состоянию на 12:00, явка граждан на участки для голосования превысила 50% — составила 52,85%.

Ранее сообщалось, что проект конституции будет принят, если за него проголосует большинство граждан, внесенных в списки для голосования.