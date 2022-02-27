Элиста, 27 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калмыкии старший инспектор его инспектора отдела безопасности колонии-поселения №3 попал под следствие за превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

Следователи полагают, что утром 21 сентября 2021 года подозреваемый, зная грядущей о проверке его подчинённого по факту избиения одного из осуждённых, попытался скрыть факт преступления и принудил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии дать ложные показания в пользу своего подчинённого. В связи с этим уголовное дело в отношении сотрудника колонии возбуждено не было.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.