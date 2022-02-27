Кызыл, , 13:06 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 397 пациентов, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители зарегистрированы на территории городов Кызыл и Ак-Довурак, а также 12 районов.

«Из 57 заболевших мужчин — 21, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18−49 лет — 28, 50−64 лет — 5, старше 65 лет — 12», — отметили в ведомстве.

По данным на 27 февраля, в ковидных госпиталях Кызыла лечатся 256 пациентов, состояние 43 из которых оценивается, как тяжёлое. 6 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 46,5% из 550 коек.