Минск, , 13:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока на Украине не война, а конфликт, но если не остановить — через 3 дня будет мясорубка.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я бы сейчас это не назвал войной, это конфликт. А через день, два будет война, а через 3 дня — мясорубка», — сказал он 27 февраля.

Также, по его словам, Белоруссия пережила информационную войну, которая оказалась не такой уж опасной и страшной.

При этом он добавил, что страны Запада не будут помогать восстанавливать Украину после того, как ее тема уйдет из повестки дня, как это было в свое время с Афганистаном и Ираком.

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