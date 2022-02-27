Москва, , 12:59 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму в связи с 75-летием актёру театра и кино Авангарду Леонтьеву. Телеграмма опубликована 27 февраля на сайте правительства РФ.

Театр Mapymille

Мишустин отметил, что Леонтьев не только блестяще владеет актёрской профессией, но и успешно занимается преподаванием.

«Педагогика — ещё одна грань вашего таланта. Вы открыли путь в профессию многим артистам, которые стали настоящими звёздами, завоевали признание публики», — подчеркнул Мишустин.

Авангард Леонтьев окончил Школу-студию МХАТ в 1968 году, после чего был приглашён в труппу московского театра «Современник». С 1974 года Леонтьев совмещает службу в театре с преподавательской деятельностью.

В 1988 году Леонтьеву присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1995 году — народного артиста РФ. Деятельность артиста отмечена орденом Почёта, орденом Дружбы и другими государственными наградами.