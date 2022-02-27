27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили отказ президента Украины садиться за стол перегревов с российской стороной на территории Белоруссии.

Артур Савин, , 16:12 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона отказывается проводить переговоры с Россией на территории Белоруссии, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Этот наркоман, практически потерявший свою страну, ещё и условия смеет ставить? Он что, совсем обезумел?!» — пишет Владимир С.

Многие пользователи пришли к выводу, что психическое состояние украинского президента начинает давать сбои, ведь российская армия вот-вот возьмёт под контроль столицу Украины, а он пытается ставить Москве свои собственные условия.

«Проигравшая сторона ещё ставит условия? Ну, понятно, судьба украинского народа Зеленского совершенно не тревожит. Хочет, видимо, до конца выслужиться перед своими хозяевами, типа он лицо не потерял», — считает Людмила П.

Зеленский и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не в том положении сейчас киевские власти, чтобы условия выдвигать. Условия сейчас Россия ставит. Либо выполняйте требования, либо вы будете уничтожены. Третьего не дано», — отмечает Андрей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что разум Зеленского может быть в порядке, просто он пытается выиграть для себя время.

«Зеленский специально тянет время. Туда-сюда юлит. Вроде согласился, а вроде бы как и нет. Короче, он буквально издевается. Как над Россией, так и над украинскими жителями, которые оказались в заложниках у бандеровского наркомана», — поделился своим мнением Гаврил С.

Часть людей полагает, что Зеленский пытается выторговать для себя спасительный билет в Европу.

«Очевидно, что если бы Зеленский действительно хотел сесть за стол переговоров, то сделал бы это ещё вчера и в любой точке на планете. На самом деле он хочет продолжения войны. Скорее всего, он уже нашёл для себя путь к отступлению. Скроется за трупами своих соотечественников. Напомнит он о себе потом из какого-нибудь Лондона», — предполагает Maxim A.

Ряд пользователей указывает на то, что своим отказом от мирных переговоров Зеленский подписал себе и своей бандеровской шайке приговор.

«Тогда объявляем, что никаких переговоров с Зеленским вестись не будет! Эта тварь совсем зарвалась! Возобновление практики смертной казни нужно начинать конкретно с него! За геноцид украинского населения!» — указывает Артемий Р.

Нашлись и те, кто призвали ту часть украинской власти, которая ещё желает своему народу добра, взять управление страной в свои руки и не допустить продолжения самоубийственной политики Зеленского.

«Зеленский, судя по всему, в себя поверил. Нюхнул дорожку, и уже Наполеоном себя мнит. Будь я в окружении Зеленского, запер бы его в кабинете и не выпускал. Назначил бы скорые переговоры с Россией и продемонстрировал готовность к мирному исходу противостояния. Так бы поступил сильный человек, который заботится о своей нации», — написал Роман Д.

«Украинцы! Вы же видите, куда вас ведёт этот наркоман! Пожалуйста, выбросьте это чучело из президентского кресла. Он всем нам жизнь портит. Вы можете оказать услугу. Всем нам. Ради мира», — обращается Павел И.

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале обращение, согласно которому украинская сторона отказывается проводить переговоры с Россией на территории Белоруссии. По мнению украинского лидера, вместо Минска больше подойдут Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку или любой другой город той страны, «с территории которой не летят ракеты».