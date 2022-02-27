27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что площадкой переговоров с Россией могут стать Варшава, Стамбул, Будапешт, но не Минск.

Мирослава Романенко, , 16:14 — REGNUM Несмотря на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Стамбул, Будапешт, но не Минск.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на YouTube-канале Klimenko Time, а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие отметили, что Зеленский не в том положении, чтоб диктовать условия о месте проведения переговоров. А причина отказа, видимо, в том, что США не дают добро на переговоры.

«Он каждый день готов [к переговорам], а потом бежит», — отреагировала Юлия М.

«Да когда ж это всё кончится!» — не выдержал Dmitry S.

«Да просто попытался немного времени выиграть. Он просто несубъектен», — отметил Val Demar.

«Ждёт, пока его сдадут свои же», — добавил Xtan do Ngou, esq.

«Ждёт, когда ему Байден координаты переговоров пришлёт», — пишет «Охана».

"Байден не разрешил пока», — с сарказмом отреагировала Juliya M.

«Хозяева не дадут ему пойти на переговоры, не для того они ввалили кучу бабла сюда…» — отметила Olga.

«Зеля ничем давно уже не управляет. Смысл с ним договариваться? Разве что капитуляцию подписать», — прокомментировал новость Антон.

«Обделался, сразу понял, что с ним говорить не будут», — выразила предположение Марина С.

«С каждым днём или даже часом предложения будут всё хуже…» — пишет Юрий С.

«Не хочет в Минске, будет в Киеве, значит. После того как город будет взят…» — написала Anette.

«Где мы взяли такого идиота?» — не выдержала Ольга.

«А что, нас много, нас не жалко. Сказали до последнего украинца, план хозяев надо выполнять», — с сарказмом отметила Galina K.

«Зеленский ждёт разрешения на переговоры из США», — отреагировала Ната.

«Кто хочет мира, не торгуется», — подчеркнула Инна.

«А вы уверены, что переговоры с Зеленским планируют?» — задумался grafzerr0.

«Очевидно, что Зе живет под диктовку извне. А тем, кто извне, не нужен мир на этих землях. Им нужен хаос, разруха и ресурсы. И чем больше погибнет людей и чем хуже всё будет, тем им лучше. Это всё ужасно. Но очевидно, если все страны вдруг стали поставлять летальное оружие, то они точно не за мир…» — пишет Karine D.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 13:00. 27.02.2022 ©ИА REGNUM

«Боюсь, что это уже последнее предложение», — отметил Yuriy.

«Вам важны шашечки или ехать?! Зеленский не в том положении, чтобы диктовать условия», — комментирует Валентин С.

«Так это же тактика, как и с Минскими соглашениями. Он просто трындит и тянет время…» — написал John Doe.

«Есть же адекватные, пусть берут власть в свои руки и едут в Минск на переговоры…» — призвала Татьяна К.

«Ну он же издевается над народом», — считает Антон В.

«Кураторы добро не дают на переговоры, ждут пока, наблюдают за действиями России. Как только кураторы отмашку дадут, Зе на цырлах до Москвы добежит», — подытожил Евгений.

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