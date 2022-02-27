Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области служба занятости населения запустила горячую линию по вопросам трудоустройства мирных жителей республик Донбасса, в экстренном порядке покинувших свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, поиск работы, биржа труда

«Задать вопросы можно, позвонив по телефону 8(863)244−25−62. Специалисты службы занятости населения проконсультируют о порядке трудоустройства в регионе, смогут подобрать подходящие варианты трудоустройства, окажут необходимую помощь при проведении собеседования с работодателем», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев поручил в оперативном порядке проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и, по возможности, предложить им работу.