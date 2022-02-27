Ниамей, , 12:41 — REGNUM Конкурентоспособность товаров аграрно-скотоводческого сектора, производимых в Нигере, снизилась, передает Agence Nigérienne de Presse.

Нигер

Власти Нигера на основе исследования Группы анализа госполитики и действий правительства произвели собственную оценку конкурентоспособности отечественных товаров, пишет ИА Красная Весна.

Правительство пришло к выводу, что лук, вигновый горох, крупный рогатый скот, кожа и шкуры, произведенные в Нигере, «имеют глобальную конкурентоспособность, то есть конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынках».

Еще несколько товаров, по оценке властей, способны выдержать конкуренцию на внутреннем рынке страны. Это арахис, кунжут, моринга, тигровый орех, картофель и маниока.

Однако, по словам представителя правительства, конкурентоспособность аграрно-скотоводческого сектора Нигера за последние 15 лет снизилась.