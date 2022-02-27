Новосибирск, , 12:35 — REGNUM В Новосибирском метрополитене капитальный ремонт прошёл очередной состав из вагонов выпуска 1985 года. В феврале он вышел на линию, сообщили в городской подземке.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

«Напомним, что к 2013 году пробег вагонов подземки потребовал проведения капитального ремонта. Было принято решение проводить его в Новосибирске, а не на заводе-изготовителе, что дает значительную экономию», — уточнили в метрополитене.

Отмечается, что разработанная технология — уникальна и применяется только в новосибирской подземке. На сегодняшний день отремонтировано и эксплуатируются 60 вагонов (15 составов).