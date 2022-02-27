Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области снизилась нагрузка на ковидные госпитали. В настоящее время загрузка коек составляет 63,5%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получают 3132 ковид-пациента. Состояние 29 человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Ростовской области на лечении находятся 38 660 носителей коронавируса, из них 35 528 получают амбулаторную помощь.