Улан-Удэ, 27 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жителям Улан-Удэ обещали вознаграждение за сообщение о незаконном сливе жидких отходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, за 2021 год в городе было зафиксировано более десяти подобных случаев.

Komi-news.ru Слив сточных вод

По словам исполняющего обязанности главного инженера МУП «Водоканал» Сергея Иванова, незаконно сливают отходы в основном мелкие перевозчики, не имеющие документов на вывоз. При этом вакуумные машины зачастую сливают содержимое рядом с жилыми домами.

За информацию о подобных происшествиях горожане могут получить вознаграждение в размере 500 рублей. В сообщении должно быть фото или видеоподтверждение.

«С начала этого года, городской «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие», — отметили в ведомстве.