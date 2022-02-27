Екатеринбург, 27 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пункт приёма гуманитарной помощи беженцам из Донбасса перенесли в Дом добровольцев. Об этом сообщают организаторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Там принимают всё, что собрали в городах региона. Сбор будет проводиться в течение всего дня.

Изначально проводить приём собранной помощи планировалось на площади Труда. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из республик Донбасса была объявлена эвакуация.