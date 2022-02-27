Владивосток, 27 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Ремонт 11 домов культуры в Приморском крае в рамках национального проекта «Культура» завершится до конца 2022 года. 27 февраля об этом сообщили представители регионального правительства агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

Всего в рамках нацпроекта в Приморье планирует отремонтировать 16 учреждений. Ремонт 11 домов культуры должен завершиться в текущем году, оставшиеся пять объектов отремонтируют до кона 2024 года.

В рамках нацпроекта будет проведено восстановление культурных учреждений в восьми муниципалитетах края. На ремонт домов культуры выделено более 65 млн рублей.

Национальный проект «Культура» реализуется в России с 2019 по 2024 год. В рамках проекта планируется восстановление, ремонт и техническое переоснащение более 3,5 тысяч объектов культуры.