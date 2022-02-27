Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области вторую прививку от COVID-19 получили более 2 млн участников прививочной кампании, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время первый компонент вакцины получили 2 млн 39,08 тыс. жителей Ростовской области (+1173 за сутки), завершили вакцинацию, получив обе дозы антиковидного препарата, 2 млн 1,78 тыс. человек (+3027 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить предполагается около 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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