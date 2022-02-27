27 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили слова украинского президента о том, что он призвал Генсека ООН объявить спецоперацию России по защите Донбасса «геноцидом украинского народа».

Артур Савин, , 16:17 — REGNUM Заявление президента Владимира Зеленского о том, что он призвал Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреша объявить специальную военную операцию России по защите Донбасса «геноцидом украинского народа», спровоцировало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 27 февраля в Telergam.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как вспомнишь, что все эти годы творили бандеровцы на Донбассе, волосы дыбом встают! Это был настоящий ад», — поделилась своим мнением пользователь Евгения.

Многие пользователи оказались в шоке от заявления украинского президента. Граждане не понимают, как можно так откровенно врать, зная, что твои нацистские батальоны творили с населением Донбасса.

«Господи. Десятки тысяч убитых! Большинство мирных жителей. Массовые захоронения женщин и детей! Это всё Украина. Это геноцид жителей Донбасса. Как у Зеленского вообще язык поворачивается об этом говорить? Подонок!» — пишет пользователь Маргарита.

ВСУ. Донбасс Ngu.gov.ua

«Как же неожиданно! Включил классическое украинское «А нас-то за що?!». Почувствуйте теперь и вы, что такое страх и боль. Ощутите на себе всё то, что вы причиняли Донбассу эти восемь лет!» — обращается пользователь Наталья.

Некоторые комментаторы отмечают, что обвинять русских в геноциде украинцев — это самый настоящий абсурд, потому что целью специальной военной операции России на Украине является демилитаризация и денацификация установившегося в Киеве режима.

«Какой же Зеленский всё-таки мерзкий лжец! Если бы русские хотели устроить геноцид, то они ковровыми бомбардировками стёрли Киев с лица земли. Тут же мы видим, как неторопливо российские войска, буквально по сантиметру, отвоёвывают украинскую землю у бандеровской сволочи! Это все видят!» — указывает пользователь Ринат И.

«Ты смотри, как закукарекал. А тот факт, что Украина восемь лет геноцидила Донбасс, этот наркоман упомянуть не хочет? Где же вся эта наша либерастическая шушера была, когда детей убивали?! ДЕТЕЙ! И происходило это в том числе по указке Зеленского. Как у этих мразей совесть позволяет ещё поддерживать этого конченного ублюдка?!» — удивляется пользователь Alex.

Часть людей переживает, что в результате боевых действий страдает в том числе и мирное население Украины.

«Это просто ужас, что происходит! Там погибнут тысячи таких же граждан. Зачем нужно было начинать боевые действия? Чтобы погибло ещё больше?» — задаётся вопросом пользователь Andrey.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти намеренно стягивают свои войска в жилые кварталы, чтобы прикрываться мирными жителями, словно живым щитом. Кто в этой ситуации устраивает геноцид, если не украинские власти, спрашивают граждане.

«Россия множество раз предлагала, да и до сих пор предлагает украинской власти покончить с этим конфликтом и сесть за стол переговоров. Сам Зеленский этого не хочет. Ставит «Грады» прямо во дворах жилых домов! Он будет воевать до последнего украинца», — указывает пользователь Мария.

Отдельные комментаторы убеждены, что скоро Россия накажет преступников, которые по указке руководства Украины все эти годы терроризировали жителей Донбасса.

«Господь всё видит! Какая нам разница до того, что там думает бандеровское быдло? Оно восемь лет планомерно проводило политику геноцида в Донбассе. Почему-то весь мир молчал. Этим преступникам скоро воздастся», — убеждён пользователь Дмитрий.

«Моё мнение такое: за каждого убитого ребёнка в Донбассе следует казнить по 10 украинских нацистов. Самым жестоким образом. За каждого ангелочка, чью жизнь забрали эти демоны!» — написал пользователь Alarm.

«Очень надеюсь на то, что у солдат Украины встанут мозги на место, и больше никогда они не будут воевать против собственного народа!» — пишет пользователь Galina.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия пытается сохранить как можно больше жизней простых мирных украинцев, неся при этом большие издержки. В этом слабость Российской Федерации, но в этом же её сила, пишут граждане.

«Россия не будет проводить политику геноцида на Украине. Даже несмотря на геноцид со стороны Украины. Этого просто нет в русской крови. Но тем не менее это не значит, что мы всё забудем и будем спокойно жить вместе, как и раньше. Глубочайшие раны долго будут тревожить наши души! Царство небесное всем, кто погиб от рук нацистов за эти восемь лет. Возмездие скоро настигнет всех этих преступников!» — пишет пользователь Игорь.

Напомним, 26 февраля украинский президент Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша объявить российскую специальную военную операцию по защите Донбасса «геноцидом украинского народа».