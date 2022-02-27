Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 2989 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 3099 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (679), Таганроге (154), Волгодонске (149), Шахтах (140), Новочеркасске (120), Октябрьском районе (101). Почти 18% носителей инфекции — люди старше 66 лет, более 13% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё восемь человек.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получил 318 231 человек. Выписаны с выздоровлением 269 260 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 10 311 человек.

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