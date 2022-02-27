Томск, , 12:21 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что регион находится на пике пандемии. По его словам, система здравоохранения перегружена, и без поддержки власти и волонтёров медикам не обойтись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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«Я уверен, каждый сегодня следит за военной спецоперацией, нельзя к этим событиям оставаться равнодушным, но наша главная задача в этой обстановке — работать каждый на своем месте, в интересах жителей городов и районов области, обеспечивая порядок и слаженную, надежную работу всех отраслей и систем жизнеобеспечения», — заявил он.

Глава региона также призвал не обольщаться лёгким течением заболевания у заразившихся штаммом «Омикрон», отметив необходимость соблюдения масочного режима, социальной дистанции, проведения вакцинации.

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