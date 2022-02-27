Москва, 27 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, поручил установить председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Глава ведомства заявил о необходимости фиксации серьезных нарушений со стороны ВСУ норм международного гуманитарного права, включая разрушения домов мирных жителей.

Отмечается, что ВСУ размещает военную технику на территории жилых кварталов Киева.

Помимо этого, глава СК России отметил особое внимание, которое необходимо уделять фиксации каждого факта обстрела территории РФ.