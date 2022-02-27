Москва, , 12:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может потерять Украину, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, подчеркнул спикер Госдумы.

«Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом», — рассуждает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия готова к переговорам с Украиной, делегация находится в белорусском Гомеле.