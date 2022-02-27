Минск, 27 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Запад санкциями подталкивает Россию к третьей мировой войне. Об этом 27 февраля заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, ответ Минска и Москвы на санкции Запада будет существенным, но они не будут во вред себе.

Кроме того, он добавил, что заявления Владимира Зеленского о якобы бомбардировках Киева не советуют действительности.